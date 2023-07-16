خبير أمريكي: اليأس قد يدفع زيلينسكي لاستخدام الصواريخ ضد روسيا

الوكيل الإخباري - قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا تخسر النزاع ولذلك قد يدفع اليأس بفلاديمير زيلينسكي لقصف روسيا بالصواريخ.

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وأضاف الخبير في بث على يوتيوب: "هم يدركون أنهم خسروا. قواتهم تنهار على الجبهة. وماذا سيفعل هذا الشخص المدعو زيلينسكي. ماذا سيفعل بالأسلحة القادرة على ضرب الأراضي الروسية؟. على الأرجح سيستخدمهما".



وأعرب الضابط السابق عن اعتقاده، بأنه لا يجوز بتاتا تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تجر الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى الدخول في نزاع مسلح مع روسيا.



وقال ماكغريغور: "بشكل عام لماذا تقوم الولايات المتحدة بتسليمه هذه الأسلحة ؟ هو مصاب باليأس والإحباط، ويريد جرنا إلى نزاع عسكري مع روسيا".

في وقت سابق، حذر هذا الخبير من أن أوكرانيا على وشك الانهيار التام ويمكن أن تبدأ في الانهيار من الداخل.

RT