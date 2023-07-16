الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 02:22 م

خبير أمريكي: اليأس قد يدفع زيلينسكي لاستخدام الصواريخ ضد روسيا

233948


الوكيل الإخباري - قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا تخسر النزاع ولذلك قد يدفع اليأس بفلاديمير زيلينسكي لقصف روسيا بالصواريخ.

اضافة اعلان


وأضاف الخبير في بث على يوتيوب: "هم يدركون أنهم خسروا. قواتهم تنهار على الجبهة. وماذا سيفعل هذا الشخص المدعو زيلينسكي. ماذا سيفعل بالأسلحة القادرة على ضرب الأراضي الروسية؟. على الأرجح سيستخدمهما".

وأعرب الضابط السابق عن اعتقاده، بأنه لا يجوز بتاتا تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تجر الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى الدخول في نزاع مسلح مع روسيا.


وقال ماكغريغور: "بشكل عام لماذا تقوم الولايات المتحدة بتسليمه هذه الأسلحة ؟ هو مصاب باليأس والإحباط، ويريد جرنا إلى نزاع عسكري مع روسيا".
في وقت سابق، حذر هذا الخبير من أن أوكرانيا على وشك الانهيار التام ويمكن أن تبدأ في الانهيار من الداخل.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
245154

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

64b3ef22423604071d5f814a

خبير: واشنطن قد توافق على تسوية النزاع بشروط روسيا متجاهلة مصالح زيلينسكي

image - 2023-07-16T163246.862

أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن قره باغ

64b3ecb14236040aef4cd2d0 (1)

أمير سعودي يرد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية

64b3e87e4c59b744c47399be

كوسوفو تعلن استلامها مسيرات "بيرقدار" الجوية التركية

64b3cf604236040a815aa2cf

بوتين: سندرس العينات المغتنمة من المعدات العسكرية الغربية الحديثة

أخبار متعلقة
649ae4f94c59b75cb6789ffa

جنوب إفريقيا تتعهد بمواصلة المحادثات الإفريقية مع بوتين وزيلينسكي

64994054423604409f0590e3

نيويورك تايمز: أوكرانيا لم تتمكن من الاستفادة من تمرد بريغوجين

209928

بوتين يتحدث بعد انتهاء أزمة فاغنر عن "أولويته القصوى"

233910

الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرّد فاغنر

image - 2023-06-22T090725.378

أوكرانيا تستعيد 3 أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر

220046

زيلينسكي: على روسيا أن تهيئ مواطنيها لخسارة الأراضي الأوكرانية