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الأحد، 16-07-2023 01:35 م

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 730 جنديا خلال يوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على أبرز محاور القتال بلغ نحو 730 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن العدو واصل خلال اليوم الماضي محاولاته الفاشلة للهجوم على محوري دونيتسك وكراسني ليمان، وصدت القوات الروسية 15 هجوما على محور دونيتسك مخلفة 270 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، كما صدت 3 هجمات على محور كراسني ليمان حيث قتل نحو 100 جندي أوكراني.

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ودمرت القوات الروسية 6 مستودعات ذخيرة للوحدات الأوكرانية في أراضي دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيه وخيرسون.


وأصابت ضربات الجيش الروسي 89 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة.


واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 صواريخ من نظام HIMARS وصاروخين من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-200 تم تحويلهما إلى نسخة هجومية لضرب أهداف أرضية، كما تم تدمير 13 طائرة أوكرانية بدون طيار.


وفي المجموع تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 455 طائرة، و242 مروحية، و028 5 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10721 دبابة ومدرعة أخرى، و1138 راجمة صواريخ، و5471 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11698 مركبة عسكرية خاصة.

 

RT

 




 

 


 

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