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الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 44 مسيّرة

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الأحد، 29-10-2023 05:15 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 44 مسيّرة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 44 مسيرة أطلقتها قوات كييف على عدة محاور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 165 عسكريا.

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على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر العدو 70 عسكريا.


على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 110 عسكريين وأسلحة غربية الصنع، كما تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات بدون طيار.


على محور جنوب دونيتسك صدت القوات الروسية 4 هجمات أوكرانية وتم القضاء على 130 عسكريا.


 




 

 


 

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