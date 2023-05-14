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الأحد، 14-05-2023 02:30 م

الدفاع الروسية: مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط مقاتلة و18 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على نحو 500 جندي أوكراني خلال يوم بالإضافة إلى إسقاط مقاتلة من نوع "سو-27" و18 طائرة مسيرة، وتدمير عشرات الآليات العسكرية.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية أحبطت هجمات القوات الأوكرانية جنوب قرية كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 قتيل وجريح.

كذلك تمكنت القوات الروسية من صد جميع هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار - أرتيوموفسك، وأحبطت محاولات الجيش الأوكراني اختراق خطوط الدفاع.

وإلى الشمال والجنوب من أرتيوموفسك، لم تنجح القوات الأوكرانية في اختراق دفاعات القوات الروسية، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت أكثر من 400 قتيل وجريح.

وفي اتجاه سوليدار - أرتيموفسك تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه تم القضاء على حوالي 120 جنديا أوكرانيا.

وبالقرب من مدينة خميلنيتسكي دمرت القوات الروسية مستودعا كبيرا للاسلحة.

كذلك استهدفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة في منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" و18 طائرة مسيرة.

 




 

 


 

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