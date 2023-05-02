الدفاع الروسية: مقتل 495 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية

الوكيل الاخباري- أعلنت الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي وصلت إلى 495 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25".



جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 2 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حين تم صد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدفع "غفوزديكا"، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة خاركوف.

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روسيا اليوم