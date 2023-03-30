الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 01:00 ص

الدوحة تجدد موقفها "الثابت" من القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - جددت قطر التأكيد على موقفها "الثابت" من القضية الفلسطينية، و"الحقوق المشروعة" للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية".

جاء ذلك في بيان دولة قطر ألقته هند عبدالرحمن المفتاح المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى" في إطار الدورة الـ 52 للمجلس، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

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