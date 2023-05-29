الرئاسة التركية: علاقة أنقرة مع الحكومة السورية يحكمها ثلاثة محاور

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن إن علاقة أنقرة يحكمها مع الحكومة السورية ثلاثة محاور.



وقال قالن ، "لا يوجد مثل هذا التاريخ المقرر في هذا الوقت. إنه ليس بعيد الاحتمال.

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يعتمد ذلك على كيفية سير العملية. هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية"، منوها بأنه لا يوجد تاريخ خطة ذات موعد محدد لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف قالن: "بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم بشر. يجب ألا ننسى هذا. سنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين".

روسيا اليوم