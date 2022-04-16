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السبت، 16-04-2022 11:56 ص

الرئيس الأوكراني : روسيا خسرت أوكرانيا إلى الأبد

اوكرانيا


الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا خسرت بلاده إلى الأبد، "ولم تعد مقبولة في أي مكان".

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جاء ذلك في رسالة مرئية نشرها في حسابه على منصة "تلغرام".
وأضاف زيلينسكي أن الجيش الروسي يقوم بأعمال "إرهابية" ضد المدنيين في منطقتي زابوروجيا وخيرسون بأوكرانيا.


وأردف: "يعتقد المحتلون أنه من خلال ملاحقة أي شخص له صلات مع الجيش أو مؤسسات الدولة الأوكرانية، سيسهل عليهم السيطرة على المنطقة، إنهم يرتكبون أخطاء جسيمة، و يخدعون أنفسهم".


وأكد أن "الشعب الأوكراني لا يأخذ روسيا على محمل الجد"، مضيفاً : "لقد خسرت روسيا أوكرانيا إلى الأبد، روسيا خسرت العالم بأسره ولم تعد مقبولة في أي مكان".


وأكد زيلينسكي على أهمية إحلال السلام في بلاده ، مشدداً أن الجيش الأوكراني أنجز مهمته بنجاح في هذا الصدد.


ولفت إلى أن الجيش "حرر 918 منطقة سكنية من الاحتلال الروسي" في أوكرانيا ، وإنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

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