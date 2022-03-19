أوكرانيا تعلن مقتل 14 ألفا و400 جندي روسي

الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا، السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى 14 ألفا و400 خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى 19 مارس/ آذار الجاري.



وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل 14 ألفا و400 جندي روسي، وإسقاط 95 طائرة، و115 مروحية، فضلا عن تدمير 466 دبابة، و1470 مدرعة.

كما دمر الجيش الأوكراني 44 منظومة دفاع جوي، و72 راجمة صواريخ، و914 مركبة، و60 عربة وقود، و17 طائرة مسيرة، و3 زوارق سريعة.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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