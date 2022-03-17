روسيا: نواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة

الوكيل الإخباري-بعد تحذيرات عدة متتالية منذ أسابيع، من احتمال تشعب القتال بين الجانب الروسي والأوكراني، ليطال أيضا عمليات قرصنة، أكدت روسيا، اليوم الخميس، تعرضها للعديد من الهجمات الإلكترونية.

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فقد أعلنت وزارة التنمية الرقمية أن المواقع الحكومية الروسية تواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة، بحسب ما نقلت وكالة "تاس".





كما أوضحت قائلة "إذا كانت ذروة قوتها في السابق بلغت 500 جيجابايت فهي الآن عند واحد تيرابايت".



وأضافت "هذا أقوى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أشد الأحداث خطورة من هذا النوع التي تم رصدها سابقا".



إلى ذلك، أكدت أنها تعمل على التكيف مع الظروف الجديدة في ظل تصاعد تلك الهجمات الإلكترونية.

وكانت هيئات حكومية روسية وشركات مملوكة للدولة الروسية تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من الاستهدافات السيبرانية.



كما شهدت المواقع الإلكترونية للكرملين وشركة أيروفلوت للطيران وبنك سبيربنك، وغيرها، انقطاعا أو مشكلات مؤقتة خلال الأسابيع الماضية.



كذلك، تعذر فتح العديد من المواقع ووسائل الإعلام الروسية التي ترعاها الحكومة.

في المقابل، تعرض عدد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية، وبعض المصارف الحكومية لهجمات سيبرانية أيضاً.



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