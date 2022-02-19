الرئيس الأوكراني: لا أعرف ماذا يُريد "بوتين" لذا اقترح عليه أن نلتقي

الوكيل الاخباري - عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده.

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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي".



وطالب الرئيس الأوكراني بإطار زمني "واضح" لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا التي ترفض بشدة انضمام كييف إلى التحالف العسكري الغربي.



وقال: "ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة" عبر "تقديم ... جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها في الحلف".



وأكّد أنّ على القوى الغربية التخلّي عن سياسة "مهادنة" موسكو، وقال زيلينسكي: "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. لا نملك أسلحة ... لكن لدينا الحق في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".