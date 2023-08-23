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الأربعاء، 23-08-2023 06:20 م

الرئيس البرازيلي يدعو لشروط عادلة في إقراض الدول

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الوكيل الاخباري- أشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى التمييز في منح القروض للدول، مشددا على أن الدول النامية تحصل على القروض بمعدلات عالية جدا.

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وجاء اقتراح الرئيس البرازيلي في كلمة عبر الفيديو بالجلسة العامة لقمة "بريكس" في جوهانسبورغ، حيث قال إن "الدول النامية تحصل على قروض بفائدة تمثل 7 أضعاف الفوائد التي تحصل عليها الدول الأخرى".

كما حمل الغرب مشكلة الانبعاثات، وقال: "مشكلة الانبعاثات تمثل مشكلة كبرى تتحملها الدول الاستعمارية سابقا، وهي مسؤولة أمام المجتمع الدولي والبشرية"، ودعا لولا دا سيلفا، الدول للالتزام باتفاقية باريس للمناخ.

 




 

 


 

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