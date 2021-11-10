الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

صرف رواتب موظفي البريد اليوم

التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

الأمن: القاء القبض على المشتكى عليه بالاعتداء على أحد موظفي الديليفري

انخفاض على درجات الحرارة نهاية الاسبوع

اعلان من وزارة المياه بشأن طرح مناقصات جديدة

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

اعتماد فحص (PCR) داخل مركز حدود جابر لجميع القادمين

العمل تدعو العمالة من حملة الجنسية السورية الحصول على تصاريح عمل

وزارة الزراعة تعلن عن بيع ثمار الزيتون في محطة الديسة- تفاصيل

إدارة الأزمات ينفذ تمرينا وهميا في إربد الأربعاء

الأربعاء، 10-11-2021 08:04 ص

الرئيس الصيني: بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لإدارة الخلافات

ص ا


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة بلاده لدى واشنطن، إن "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإدارة الخلافات بشكل صحيح".

اضافة اعلان


وأشار شي جين بينغ، في رسالة تهنئة إلى اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، قرأها تشين قانغ، السفير الصيني لدى واشنطن، إلى أنه "وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التبادلات والتعاون في جميع المجالات، والتصدي المشترك للقضايا الإقليمية والدولية وكذلك التحديات العالمية".


وأضاف: "وفي غضون ذلك، إدارة الخلافات بشكل صحيح لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمطردة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
618aa6954236040d2c07e6de

الجزائر.. ارتفاع عدد وفيات انهيار منزل في العاصمة

News-P-611516-637690252357582868

الاتحاد المصري في السعودية يحذر من عقوبة شديدة

1236403673

عاصفة ثلجية نادرة تضرب شمالي الصين-فيديو

صينن

الصين تدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلبة

سلطان

الملك السعودي يتلقى رسالة من أمير قطر

الامارات

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق

أخبار متعلقة
6186601d42360417e87f0bc4

ريابكوف: التحضير جار للقاء روسي أمريكي حول عمل السفارات

لنل

أمريكا تحث قائد الجيش السوداني على إعادة الحكومة

1025602557_169_0_3072_2047_638x450_80_0_0_e48acd530fc166195270e4ab0c20e80b

ايران:أفعال ادارة بايدن تناقض مايعلنه الأمريكيون عن العودة للإتفاق النووي

617e9bad4236041b4330c70a

بايدن فيG20: حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

السودان 2

واشنطن تحذر من العنف ضد المحتجين في السودان

فيضان

فيضانات هائلة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة