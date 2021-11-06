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السبت، 06-11-2021 01:42 م

ريابكوف: التحضير جار للقاء روسي أمريكي حول عمل السفارات

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الوكيل الإخباري-قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تخططان لعقد اجتماع قبل نهاية نوفمبر، لمناقشة قضايا التأشيرات وعمل السفارات.

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وأشار نائب الوزير، إلى أن الجانبين سيبحثان كذلك خلال اللقاء، "المنغصات" الأخرى في العلاقات الثنائية.


وأضاف ريابكوف، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "يمكنني أن أؤكد، أن سيحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين قبل نهاية نوفمبر".


ووفقا له، سيتم خلال المشاورات المقبلة "النظر ليس فقط في مسائل التأشيرات، ولكن إجمالي العلاقات، بما في ذلك مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمثيرة للحساسية في العلاقات الثنائية".

 

وتابع نائب الوزير: "لكن قضية التأشيرات وعدم استعداد الولايات المتحدة للاستجابة إلى الحد الأدنى على الأقل لدعواتنا المستمرة لتصحيح الوضع الحالي بسرعة، ستكون بالطبع من بين الأمور المركزية، إذا لم تكن الأساسية".
وأشار إلى أنه تقرر عقد اللقاء المذكور في دولة ثالثة، وسيتم على مستوى "رؤساء الأقسام ذات الصلة في وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية".

 

روسيا اليوم

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