الأربعاء 31-05-2023
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الأربعاء، 31-05-2023 09:01 ص

الرئيس الصيني: وضع الأمن القومي في البلاد معقد وخطير

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فهم عميق للوضع المعقد والخطير الذي يواجه الأمن القومي، وإلى تكثيف الجهود لتحديث نظام وكفاءة الأمن القومي في البلاد.

ودعا شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، في الاجتماع الأول للجنة الأمن القومي التابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي يرأسها، "إلى فهم عميق للوضع المعقد والخطير الذي يواجه الأمن القومي، وفهم صحيح للمشاكل الرئيسية في هذا المجال. وبذل جهود لحماية بنية التنمية الجديدة في الصين بهيكل أمني جديد وفتح آفاق جديدة في أعمال الأمن القومي".

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وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن اللجنة تحمي بحزم السيادة الوطنية وأمن ومصالح البلاد في مجال التنمية. ويتم تعزيز الأمن القومي للبلد بشكل شامل.

وقال المشاركون في الاجتماع إن "قضايا الأمن القومي التي تواجه الصين اليوم أكثر تعقيدا بكثير وأكثر صعوبة في حلها". وشددوا على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وأكثرها تطرفا والقدرة على تحمل الأسوأ.

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى البناء الفعال لبيئة أمنية خارجية مواتية حول الصين لحماية الانفتاح على العالم الخارجي بشكل أفضل وتعزيز تكامل أعمق للتنمية والأمن، وضرورة إصلاح نهج ضمان وبناء الأمن القومي.

وأكد المشاركون على بذل جهود نشطة لضمان الأمن السياسي وتحسين إدارة أمن بيانات الإنترنت والذكاء الاصطناعي. وضرورة الإسراع في إنشاء نظام للرصد والإنذار المبكر للمخاطر الأمنية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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