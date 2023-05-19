الجمعة 19-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

وصول نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

الملك يتوجه إلى جدة لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

الجمعة، 19-05-2023 12:09 م

رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

6467338f42360429533d92b6


الوكيل الإخباري- يتوجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة رسمية يومي 23 و24 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية اليوم الجمعة.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الروسية: "من المقرر أن يجتمع ميخائيل ميشوستين في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأن يجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ".

وعن المواضيع التي سيتم بحثها في الزيارة، أشار البيان إلى أنه سيتم النظر في القضايا الحالية للتعاون الروسي الصيني في المجال التجاري والاقتصادي، ومن المقرر إيلاء اهتمام خاص للتعاون في الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة وغيرها من المجالات.

ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في إطار زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين.

وبالإضافة لبكين سيزور ميشوستين شنغهاي حيث سيلقي كلمة في منتدى الأعمال الروسي الصيني، وبحسب الحكومة الروسية سيشارك في الحدث مدراء الشركات الرائدة في روسيا والصين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64673c6b4ed8d

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

6390e5fe4c59b74e2f543a76

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

czo2NzoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxmYWdyLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy81MDUvNy82MDB4MzM4by8yMzQuanBlZyI7

وصول نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

6467303f4c59b7468b1dc5ff

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

646735374236041948279344

الجيش اللبناني يحذر مما "يخطط له العدو"

1684482191983

زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة

أخبار متعلقة
20230114142023099

انزعاج صيني من "الدعاية المسيسة" ورفع علم أوكرانيا على جدران السفارات

image (17)

ليز تراس تطالب الغرب بحزم أكبر حيال الصين بشأن تايوان

image - 2023-05-17T085141.879

غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي و39 مفقوداً على متنها

image (15)

الصين تطارد سلام أوكرانيا عبر العواصم

6461d0d742360402b12c591b

الصين تحكم على مواطن أمريكي بالسجن مدى الحياة

645b7c684236045eb2675f9c

الصين تحتج على الدعوة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية حول تايوان