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الإثنين، 22-05-2023 09:35 ص

الخارجية الصينية تستدعي سفير اليابان

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الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الياباني لدى بكين، على خلفية التصريحات "المعادية لبكين" والتي صدرت عن طوكيو خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في مدينة هيروشيما اليابانية.

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أفاد بيان للوزارة في وقت متأخر الأحد، أن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ استدعى السفير الياباني لتسجيل احتجاجات على "الضجيج حول القضايا المتعلقة بالصين" في قمة مجموعة السبع.

وكان المجتمعون في مدينة هيروشيما اليابانية ضمن قمة مجموعة السبع، أعربوا عن "مخاوف جدية بشأن التوترات المتزايدة في بحار الصين الشرقية والجنوبية"، بالإضافة إلى الإعراب عن "مخاوفهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك في التبت وشينجيانغ".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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