الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء

الوكيل الاخباري-

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يتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء، إلى تل أبيب حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أعلن الاليزيه في بيان الأحد.وكان نتنياهو قد أعلن عبر منصة إكس (تويتر سابقا) وقبيل صدور بيان الإليزيه عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد أكثر من اسبوعين من الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل وخلفت أكثر من 1400 قتيل، بينهم 30 مواطنا فرنسيا. كذلك، لا يزال 7 فرنسيين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم جميعا محتجزون لدى حماس، وفق ما أورد ماكرون في وقت سابق.وزار كل من الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل، وكذلك فعلت السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.