السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

السبت، 18-03-2023 03:18 م

الزبيدي يزور موسكو بعد دعوة رسمية من الحكومة الروسية

6415a8cb4236040d450eee1f


الوكيل الإخباري- غادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى موسكو، برفقة وفد من قيادة المجلس الانتقالي، قادمين من أبو ظبي.

اضافة اعلان

 

وأفاد المجلس الانتقالي اليمني في بيانه، بأن الزبيدي توجه برفقة وفد خاص، إلى موسكو، عقب تلقيه دعوة رسمية من الحكومة الروسية.

وذكرت النسخة اليمنية من صحيفة عدن الغد، أن السياسيين اليمنيين، سيعقدون عددا من الاجتماعات في روسيا، تهدف لبحث المشاكل التي يعاني منها اليمن ككل، والجهود الدولية الهادفة إلى تطبيق الجهود السياسية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع في جنوب اليمن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6415bf594236045d9b769d97

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

6415b3914236045b736d6558

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

6415afd94c59b75c1c345a58 (1)

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

6415a3834236045b736d6552

الحوثيون يتهمون السعودية بقصف منطقة حدودية والتسبب بمقتل شخصين وإصابة 5

64159c064c59b75c1c345a3e

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

6415ab8e4236040d450eee22

وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 350 جنديا أوكرانيا وإسقاط 9 مسيرات

أخبار متعلقة
image (59)

روسيا: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

640d61534c59b74edd5b7e69

السودان: الخرطوم وموسكو تبحثان الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية

main_image640898b753b4b

زلزال بقوة 6.1 درجة بالشرق الأقصى الروسي

6406fc1f4c59b724c14822e8

المحطة الفضائية الدولية تنجو مرة أخرى من الاصطدام بالحطام الفضائي

6406b46842360418874b735f

بكين: بوتين وشي جين بينغ يعززان الشراكة بين الصين وروسيا

image - 2023-03-02T160019.520

روسيا توضح سبب تعليقها معاهدة نيوستارت النووية