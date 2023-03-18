الزبيدي يزور موسكو بعد دعوة رسمية من الحكومة الروسية

الوكيل الإخباري- غادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى موسكو، برفقة وفد من قيادة المجلس الانتقالي، قادمين من أبو ظبي.

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وأفاد المجلس الانتقالي اليمني في بيانه، بأن الزبيدي توجه برفقة وفد خاص، إلى موسكو، عقب تلقيه دعوة رسمية من الحكومة الروسية.



وذكرت النسخة اليمنية من صحيفة عدن الغد، أن السياسيين اليمنيين، سيعقدون عددا من الاجتماعات في روسيا، تهدف لبحث المشاكل التي يعاني منها اليمن ككل، والجهود الدولية الهادفة إلى تطبيق الجهود السياسية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع في جنوب اليمن.

روسيا اليوم