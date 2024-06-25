الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه هام بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة في الاردن

"ادعم الأجهزة الأمنية" .. وسم يتصدر منصات التواصل في الأردن

تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

الدوريات الخارجية : خطط مرورية محكمة سهلت عبور حافلات الحجاج

كيف تتغلب على الجفاف خلال رحلات الجو؟

الامن العام : حادث سير على الطريق الصحراوي

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن فلسطين

السادن الـ 78 يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة .. شاهد المراسم

خبر سار لعشاق القهوة : تقليل خطر الوفاة الناتج عن الجلوس لفترات طويلة

الامن العام : 3 اصابات بحادث سير واغلاق مسرب من الطريق

الثلاثاء، 25-06-2024 08:58 ص

السادن الـ 78 يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة .. شاهد المراسم

Screen-Shot-2024-06-22-at-4.12.34-PM-390x220


الوكيل الإخباري- تسلّم السادن الـ78، الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي، مفتاح الكعبة المشرفة، إذ جرى تسليم المفتاح إلى الأكبر سنًّا في العائلة، وستكون أولى مهامه تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها في غرة محرم.

اضافة اعلان


وسأل الله أن يوفقه للقيام بهذا العمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

 

وقال الشيخ نزار الشيبي: "الشيخ عبد الوهاب الشيبي هو الأكبر سنًا، ونحن ننتظر صدور الأمر السامي الكريم ليقوم بأول المراسم، وهو تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها في غرة محرم".


وسدانة البيت حق شرعي ثابت لآل الشيبي منذ أن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (خذوها يا بني أبي طلحة، خذوا ما أعطاكم الله ورسوله تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم)، فهم الذين يحتفظون بمفتاح باب الكعبة المشرفة، ويفتحونها عند الحاجة إلى فتحها.

 

ومهنة السدانة هي الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، فيما السادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة "الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمتراً والمصنوع من الحديد"، والمسؤول عن كل ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.


يذكر انه قبل أيام  غيّب الموت الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام، وحامل مفتاح الكعبة المشرفة. فقد تولى على مدار سنوات طويلة مهمة فتح وإغلاق وتنظيف وغسل الكعبة، وكل ما يتعلق بها.


 

الوئام


 




 

 


 

إقرأ ايضا
667a577a4236047a56188102

الدفاعات الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

667a45884c59b7566e79c20f

بنك السودان المركزي: تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم للنهب الكامل

6679256e4c59b74bda6b5ddc

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا

667a0db54c59b706f8290aac

الصومال يتهم القوات الإثيوبية بالتوغل داخل أراضيه

ؤؤؤؤ

تصدم الملايين .. صورة جديدة للمختطف الذي شغل الجزائر

خخ

امرأة من تكساس حاولت إغراق طفلة لأنها فلسطينية الأصل

أخبار متعلقة
11

وفاة سادن الكعبة المشرفة الدكتور صالح الشيبي