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الأربعاء، 09-08-2023 03:39 م

السعوديّة .. القبض على أردني وسوري بحوزتهما 1.3 مليون حبة مخدرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت السعوديّة الأربعاء، عن إلقاء القبض على مقيم أردني وآخر سوري، بعدما ضبط بحوزتهما ضبط (1,394,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع في العاصمة الرياض، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعوديّة "واس".

وقالت الوكالة السعوديّة، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في البلاد أوقفت المتهمين وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأضافت، أن الجهات الأمنية السعوديّة بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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