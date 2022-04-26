السعودية .. ايقاف احدى شركات العمرة لتقصيرها في خدمة المعتمرين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، إيقاف إحدى شركات العمرة لعدم التزامها بالأنظمة وتعليمات خدمة المعتمرين .
وأكدت الوزارة عبر تويتر ، أنها لن تتهاون مع المخالفين للانظمة والتعليمات المتعلقة بخدمة المعتمرين .
وكانت قدحررت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق ، غرامات بحق 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال لكل شركة وعاقبت تلك الشركات لتقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، وتمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.
#وزارة_الحج_والعمرة توقف إحدى شركات العمرة لتقصيرها في الخدمة والمتطلبات للمعتمرين.— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 26, 2022
الوزارة تؤكد: لن نتهاون مع المخالفين للأنظمة والتعليمات.#معتمرون_آمنون pic.twitter.com/0Gr8Ht8xvE