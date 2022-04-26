السعودية .. ايقاف احدى شركات العمرة لتقصيرها في خدمة المعتمرين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، إيقاف إحدى شركات العمرة لعدم التزامها بالأنظمة وتعليمات خدمة المعتمرين .

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وأكدت الوزارة عبر تويتر ، أنها لن تتهاون مع المخالفين للانظمة والتعليمات المتعلقة بخدمة المعتمرين .

وكانت قدحررت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق ، غرامات بحق 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال لكل شركة وعاقبت تلك الشركات لتقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، وتمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.







