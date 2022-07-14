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الخميس، 14-07-2022 10:04 ص

السعودية: بدء استقبال طلبات تأشيرات العُمرة اعتباراً من اليوم

مك


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم اعتبارا من اليوم الخميس.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي - بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" - أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30 يوليو الجاري.


وذكرت أنه يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.


يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس /كوفيد 19/، منها: الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.

 

البيان


 




 

 


 

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