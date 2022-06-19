السعودية تستقبل أوائل رحلات الحج براً من العراق

الوكيل الإخباري - استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في السعودية مساء أمس أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة ، حيث وصل من جمهورية العراق باكورة طلائع حجاج البر والذين عبروا الحدود السعودية عبر منفذ جديدة عرعر تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية و الإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة السعودية.

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وقدمت الفرق التطوعية الورود على الحجاج، كما قدم لهم الخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.

واس