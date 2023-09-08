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الجمعة، 08-09-2023 10:52 م

السعودية تبحث مع فرنسا إمكانية شراء مقاتلات رافال

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدرين لها، بأن السعودية تبحث مع فرنسا إمكانية شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية للقوات الجوية السعودية.

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وحسب مصادر الوكالة، فإن مسألة شراء مقاتلات "رافال" نوقشت خلال لقاء وزير الدفاع السعودي مع نظيره الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية للرياض.


وقال أحد المصادر إن السعودية تنظر في إمكانية شراء ما يصل إلى 200 طائرة بناء على شروط الصفقة المحتملة .


ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن السعودية قد تشتري ما بين 100 و200 مقاتلة من نوع "رافال" على المدى البعيد، ما يعادل تقريبا عدد طائرات "إف 15".

روسيا اليوم



 




 

 


 

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