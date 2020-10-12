السعودية تحدد مجموعة من الشروط للفنادق لاستضافة المعتمرين

الوكيل الاخباري - حددت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط لاستضافة الفنادق والوحدات السكنية لجميع المعتمرين الذين سيزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، طالبت فيه جميع الفنادق والوحدات السكنية المخصصة لإسكان المعتمرين، بضرورة التزام الجميع بكافة المعايير والاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت تلك الاشتراطات والضوابط ما يلي:

- تخصيص سكن أو طابق لكل فوج من المعتمرين القادمين على نفس الرحلة.

- توفير غرف عزل تتوفر فيها اشتراطات العزل المنزلي.

- توفير خط ساخن للتواصل مع وزارة الصحة في كل سكن.

- تقليل الطاقة الاستيعابية للسكن المخصص للزوار والمعتمرين إلى النصف.

- ألا يزيد عدد الأفراد على 2 لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي، بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة.



- الالتزام باستخدام تطبيق "اعتمرنا" عند تفويج الزوار للخروج إلى الصلاة أو أداء العمرة، والالتزام بجدولة ذلك بناء على البيانات الواردة في التطبيق.



- يمنع خروج المعتمرين والزوار من السكن المخصص قبل انتهاء مدة العزل المنزلي للأفراد، الذين ظهرت عليهم أعراض المرض، وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار.



- توفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل، ويجب على الشركات ومكاتب السياحة الالتزام بالعمل بتطبيق "اعتمرنا"، مع تطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية (الفنادق الشقق المفروشة).



- منع البوفيهات المفتوحة عند تقديم الطعام وتطبيق بروتوكولات المطاعم.

سبوتنيك

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