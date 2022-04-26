السعودية تحدد 4 مسارات للوصول الى الحرم المكي -فيديو

الوكيل الإخباري-حددت وزارة الحج والعمرة السعودية 4 مسارات لتسهيل الدخول لبوابة الحرم المكي من اجل اداء مناسك العمرة .

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وأوضحت الوزارة عبر تويتر هذه المسارات : مسار بوابة الملك عبد العزيز -الصفا " بوابة رقم 1" ، ومسار بوابة الملك فهد " بوابة رقم 79 " ، مسار مركز فرز الشبيكة ومسار باب علي "الغزة" .





وأرفقت الوزارة عبر تويتر ، فيديو توضيحي لهذه البوابات .