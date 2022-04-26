السعودية تحدد 4 مسارات للوصول الى الحرم المكي -فيديو

الوكيل الإخباري-حددت وزارة الحج والعمرة السعودية 4 مسارات لتسهيل الدخول لبوابة الحرم المكي من اجل اداء مناسك العمرة .
وأوضحت الوزارة عبر تويتر هذه المسارات : مسار بوابة الملك عبد العزيز -الصفا " بوابة رقم 1" ، ومسار بوابة الملك فهد " بوابة رقم 79 " ، مسار مركز فرز الشبيكة ومسار باب علي "الغزة" .
وأرفقت الوزارة عبر تويتر ، فيديو توضيحي لهذه البوابات .
بوابات الدخول إلى الحرم المكّي لأداء العمرة#معتمرون_آمنون #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/rDWKzV9XTQ— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 25, 2022