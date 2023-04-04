السعودية تخصص أجود أنواع العود الفاخر لتطييب الحجر الأسود والكعبة- فيديو

الوكيل الإخباري- خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية أفخر أنواع العود لتطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة خلال شهر رمضان.



ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لفضائية "الإخبارية" على "تويتر" جانبا من تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

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ودأبت رئاسة شؤون الحرمين على العناية بتطييب الكعبة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة في نفوس المسلمين، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة.