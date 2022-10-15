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السبت، 15-10-2022 08:30 ص

السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفلاديمير زيلينسكي، إن الرياض قررت تقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

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وبحسب واس، عبر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.


وأكد زيلينسكي أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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