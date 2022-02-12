فرنسا:عبوة ناسفة وراء انفجار وقع في رالي دكار للسيارات بالسعودية

الوكيل الإخباري-قال مصدر فرنسي قريب من التحقيق يوم الجمعة إن عبوة ناسفة كانت السبب وراء انفجار وقع تحت عربة دعم في رالي دكار بالسعودية مما أسفر عن إصابة المتسابق الفرنسي فيليب بوترون يوم 30 ديسمبر كانون الأول.



وأبلغ المصدر رويترز بأن محققين فرنسيين عثروا على آثار متفجرات في سيارة بوترون المحطمة، مؤكدا بذلك تقريرا أذاعته محطة(أر.تي.إل) الإذاعية الفرنسية.



وفتح ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا في الانفجار في يناير كانون الثاني.



كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال في وقت سابق إن هناك "فرضيات بأنه هجوم إرهابي" لكن وزارة الخارجية السعودية قالت في الثامن من يناير كانون الثاني إن التحقيق الأولي في الانفجار لم يثر أي شبهة جنائية.



كما تحقق الشرطة الفرنسية في انفجار ثان، وقع أسفل شاحنة تابعة لفريق المتسابقة الفرنسية الإيطالية كاميليا ليباروتي في 31 ديسمبر كانون الأول.

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رويترز