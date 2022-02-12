الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 10:39 ص

فرنسا:عبوة ناسفة وراء انفجار وقع في رالي دكار للسيارات بالسعودية

6206744a4c59b757a423801b


الوكيل الإخباري-قال مصدر فرنسي قريب من التحقيق يوم الجمعة إن عبوة ناسفة كانت السبب وراء انفجار وقع تحت عربة دعم في رالي دكار بالسعودية مما أسفر عن إصابة المتسابق الفرنسي فيليب بوترون يوم 30 ديسمبر كانون الأول.

وأبلغ المصدر رويترز بأن محققين فرنسيين عثروا على آثار متفجرات في سيارة بوترون المحطمة، مؤكدا بذلك تقريرا أذاعته محطة(أر.تي.إل) الإذاعية الفرنسية.

وفتح ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا في الانفجار في يناير كانون الثاني.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال في وقت سابق إن هناك "فرضيات بأنه هجوم إرهابي" لكن وزارة الخارجية السعودية قالت في الثامن من يناير كانون الثاني إن التحقيق الأولي في الانفجار لم يثر أي شبهة جنائية.

كما تحقق الشرطة الفرنسية في انفجار ثان، وقع أسفل شاحنة تابعة لفريق المتسابقة الفرنسية الإيطالية كاميليا ليباروتي في 31 ديسمبر كانون الأول.

اضافة اعلان

 

رويترز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

f

اليمن.. التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء

966

قطر تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة

9

العراق: مقتل 3 إرهابيين بقصف جوي

8

الولايات المتحدة تسحب 160 جنديا من أوكرانيا

273859797_494221235604244_4054302626540681837_n

الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان يعلن تحرير الطفل فواز وعودته إلى أهله - صور وتفاصيل

أخبار متعلقة
شهر-رمضان

السعودية .. مختصون يكشفون عن غرة شهر رمضان والحالة الجوية خلاله

Q7M8qHNwpZ19t3wdz8KRqpkDr6PXZd2kJuuWtSkk

هام للأردنيين في السعودية.. تعليمات جديدة للخروج والعودة

thumbs_b_c_4b5e1668245e83921429dcf59a60c676

تفجير يستهدف رتلا للتحالف جنوبي العراق

6131e68c4c59b7067613c952

السعودية.. تعيين أول وكيل من العنصر النسائي في وزارة الشؤون الإسلامية

OIP (3)

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد

R (2)

فرنسا تحقق في انفجار يشتبه أنه وقع خلال رالي دكار بالسعودية