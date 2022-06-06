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الإثنين، 06-06-2022 08:44 ص

السعودية تصدر بيانا بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد في الهند

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الوكيل الإخباري - أعربت السعودية عن شجبها واستنكارها لتصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية السعودية: "تعرب وزارة الخارجية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد..وتؤكد رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة".


وأضافت الخارجية في بيانها: "كما ترحب وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، وتجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاخترام المعتقدات والأديان".


وقد أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد أثارت غضبا واسعا.


وذكرت قناة "NDTV" التلفزيونية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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