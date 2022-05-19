الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في المياه والري لغايات التعيين

هبوط حاد في سعر الذهب عالميا بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

لسان بوش الابن يفضحه وينطق بحقيقة ما جرى في العراق

اتساع العجز التجاري الياباني وسط ارتفاع تكاليف الواردات

وفيات الخميس 19-5-2022

تصريح من الصحة حول انتهاء أزمة كورونا في الأردن

هيئة الطاقة: استبدال 10 آلاف فاتورة كهرباء غير مدعومة بأخرى مدعومة منذ بداية الأسبوع

458 حادثا مروريا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 19-05-2022 09:32 ص

الكشف عن أسباب غزو القرود لمنطقة في السعودية

6285d6614c59b745347d387a


الوكيل الاخباري- تحدثت صحيفة "سبق" الإلكترونية عما يسببه ما وصف بـ"غزو" قرود البابون لإحدى مناطق عسير بالمملكة السعودية من فساد وأضرار ومخاطر.

اضافة اعلان

 

وذكرت الصحيفة أن "عقبة شعار" بعسير تشهد انتشارا واسعا لقرود البابون، وعزت الأمر إلى "ما يقوم به بعض المسافرين من تصرفات لا مسؤولة، تتمثل في تزويدها بالأطعمة التي لم تسلم من الامتهان لها بسبب سير المركبات فوقها".

ونقلت سبق السعودية عن عدد من الأشخاص قولهم "إن سلوكيات بعض المسافرين الذين يجهلون مخاطرها الجسيمة على الإنسان والبيئة والأمن والاقتصاد ساهمت في تزايدها بشكل لافت".

 

وأفيد في التفاصيل بأن مسافرين يعمدون "إلى التوقف في التبريدة الواقعة في أعلى العقبة، والقذف بالأطعمة على الطبقة الأسفلتية وسرعان ما تلتف حولها القرود التي تتسلق المركبات مخلفة وراءها مخاطر صحية جسيمة، فضلا عن اعتداءاتها المتوالية على مجاوري المكان والمارة بالطريق والشاحنات المحملة بالحبوب والأعلاف والمؤن الغذائية".

 

ورصدت الصحيفة ما قالت إنها "كميات من النِّعَم والطعام التي حوَّلت الموقع إلى كومة من المخلفات، التي شوهت المشهد البصري، وفاقمت من المشكلة"، مشيرة إلى أن أشخاص طالبوا بأن يتم تزويد "المكان بلوحات تحذيرية، تمنع تلك التصرفات التي ساهمت في ذلك التكاثر اللافت للقرود".

ولفتت الصحيفة الإلكترونية السعودية إلى أن توالي "تحذيرات المختصين من قطعان قرود البابون لما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار على الإنسان والمزارع، فضلا عن وصولها إلى الأماكن المأهولة بالسكان ما نتج منه اعتداءات عدة على بعض الأبرياء، وإلحاق الإصابات المختلفة بهم ما يستدعي نقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة".

 

سبق

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
145597513656c86ae0870e5

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

6285da7742360445635e005c

مقتل 15 مسلحا في هجوم إرهابي في توغو

6285dc2a42360444b84157b8

لسان بوش الابن يفضحه وينطق بحقيقة ما جرى في العراق

اوكرانيا

مقتل مدني بقصف أوكراني على مقاطعة كورسك الروسية

س

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

الحليب-المجفف

بايدن يلجأ لقانون الدفاع بعد نقص حاد في حليب الأطفال

أخبار متعلقة
سلمان

هل صرخ بن سلمان على مستشار بايدن؟.. السعودية توضح

4070124

السعودية : اصدار 6.6 ملايين تصريح لأداء العمرة في رمضان

204577

دولة جديدة تسمح للسعوديين بدخولها دون تأشيرة

4202229234319871946928

دول تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر - اسماء

4202226214757325493293

تعذر رؤية الهلال في السعودية والاثنين أول أيام العيد

image

مرصد فلكي سعودي: لا يوجد هلال للعيد ليشهد به