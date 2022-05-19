الكشف عن أسباب غزو القرود لمنطقة في السعودية

الوكيل الاخباري- تحدثت صحيفة "سبق" الإلكترونية عما يسببه ما وصف بـ"غزو" قرود البابون لإحدى مناطق عسير بالمملكة السعودية من فساد وأضرار ومخاطر.

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وذكرت الصحيفة أن "عقبة شعار" بعسير تشهد انتشارا واسعا لقرود البابون، وعزت الأمر إلى "ما يقوم به بعض المسافرين من تصرفات لا مسؤولة، تتمثل في تزويدها بالأطعمة التي لم تسلم من الامتهان لها بسبب سير المركبات فوقها".



ونقلت سبق السعودية عن عدد من الأشخاص قولهم "إن سلوكيات بعض المسافرين الذين يجهلون مخاطرها الجسيمة على الإنسان والبيئة والأمن والاقتصاد ساهمت في تزايدها بشكل لافت".

وأفيد في التفاصيل بأن مسافرين يعمدون "إلى التوقف في التبريدة الواقعة في أعلى العقبة، والقذف بالأطعمة على الطبقة الأسفلتية وسرعان ما تلتف حولها القرود التي تتسلق المركبات مخلفة وراءها مخاطر صحية جسيمة، فضلا عن اعتداءاتها المتوالية على مجاوري المكان والمارة بالطريق والشاحنات المحملة بالحبوب والأعلاف والمؤن الغذائية".

ورصدت الصحيفة ما قالت إنها "كميات من النِّعَم والطعام التي حوَّلت الموقع إلى كومة من المخلفات، التي شوهت المشهد البصري، وفاقمت من المشكلة"، مشيرة إلى أن أشخاص طالبوا بأن يتم تزويد "المكان بلوحات تحذيرية، تمنع تلك التصرفات التي ساهمت في ذلك التكاثر اللافت للقرود".



ولفتت الصحيفة الإلكترونية السعودية إلى أن توالي "تحذيرات المختصين من قطعان قرود البابون لما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار على الإنسان والمزارع، فضلا عن وصولها إلى الأماكن المأهولة بالسكان ما نتج منه اعتداءات عدة على بعض الأبرياء، وإلحاق الإصابات المختلفة بهم ما يستدعي نقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة".

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