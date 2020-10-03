السبت 03-10-2020
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السبت، 03-10-2020 05:35 ص

السعودية تطالب المجتمع الدولي بالحزم تجاه خروقات إيران

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الوكيل الاخباري - طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة للاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا ترى فيها المملكة أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، مشيرة إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حالياً عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق، وفق ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة الجمعة افتراضياً، بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

المصدر - العربية 


 




 

 


 

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