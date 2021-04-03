السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 03-04-2021 08:22 م

السعودية : تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي

مكة


الوكيل الإخباري - أعلن نائب وزير الحج في السعودية عبدالفتاح مشاط بدء الاستعداد لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان.

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وأضاف في مداخلة مع قناة «العربية»، أن السلطات وضعت الاشتراطات الصحية الأساسية لموسم العمرة هذا العام.


كما كشف أنه تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي ضد ڤيروس كورونا المستجد، كاشفا عن إجراءات استباقية سيتم العمل بها من شأنها زيادة عدد المعتمرين.


إلى ذلك، شدد المسؤول السعودي على أن الهيئات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.


الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، كانت اشترطت، الأسبوع الماضي، التحصين بلقاح كورونا على العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءا من غرة شهر رمضان للعام الجاري، وذلك حماية للصحة العامة.


وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تحصين أي عامل في هذه الأنشطة، يجب عليه إجراء فحص PCR كل 7 أيام، على نفقة المنشأة التي يعمل بها، للتأكد من عدم حمله لڤيروس كورونا.

 

البيان

 




 

 


 

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