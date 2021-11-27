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السبت، 27-11-2021 08:46 م

السعودية تعلن إجراءات جديدة للقدوم المباشر إليها من جميع الدول

كورونا السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية إجراءات جديدة لدخول البلاد من جميع الدول.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية أنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل السعودية.


وأشار البيان إلى أنه تقرر تنفيذ القرار الجديد "بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل"، مشددة على أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام.


سبق وقررت السعودية تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول؛ لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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