السعودية تعلن اقتصار 4 مهن جديدة على مواطنيها

الوكيل الإخباري-يدخل غدا الأحد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات حيز التنفيذ في مختلف مناطق المملكة السعودية.







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يأتي ذلك تنفيذاً لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.





وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في السعودية، وهو يأتي استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين السعوديين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.





المهن:

- السكرتارية

- الترجمة

- أمناء المخزون

- إدخال البيانات

عكاظ