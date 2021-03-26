الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 10:19 ص

السعودية تعلن اندلاع حريق في محطة نفطية إثر تعرضها لهجوم بمقذوف

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الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية، مساء يوم الخميس، تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان غرب المملكة العربية السعودية، لهجوم بمقذوفات. 

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، مضيفا أنه "لم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وقال المصدر إن "الهجوم يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل". 


وأضاف المصدر أن الهجوم أيضا "يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية".


وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة.

 

 

سبوتنيك

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