السعودية تقدم خطتها لموسم الحج 2024

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، عن خطة موسم حج 1445هـ/ 2024 وتسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم كما أعلن عن البرنامج الزمني الجديد.

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ولفت وزير الحج إلى إتمام تسليم وثيقة بدء الأعمال اليوم الأحد، وإعلان حصص الحجاج للعام 2024 لأول مرة، لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء موسم الحج 2023.



وأوضح الربيعة، خلال الحفل الختامي لوزارة الحج والعمرة، أن الأول من ربيع الأول لعام 1445هـ سيشهد بدء الاجتماعات التحضيرية وسيفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، والتعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية بالمسار الإلكتروني.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في 27 يونيو 2023، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام 2023 وصل إلى أكثر من 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 184 ألفا من الداخل.

روسيا اليوم