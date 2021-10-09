السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما

بلدية معان تنفذ أعمال صيانة للشوارع والأماكن العامة

لجنة الأوبئة تحذر من نتائج لا تحمد عقباها

الجامعة الألمانية: افتتاح برنامج اللغة والثقافة العربية للطلبة الألمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - اسماء

السعودية تنفي السماح بالعمرة دون تصريح

وزارة المياه تستجيب لشكوى عرضها موقع الوكيل الاخباري

الطفيلة الأعلى بإصابات كورونا والمفرق الأقل

السفير معن مساعدة يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرازيلي

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون في نابلس

السبت، 09-10-2021 01:06 م

السعودية تنفي السماح بالعمرة دون تصريح

image-3


الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عدم صحة إتاحة أداء مناسك العمرة ابتداء من غرة شهر ربيع الأول الجاري دون حجز مسبق والاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا".

وشددت على أن أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام يستلزم إصدار التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا"، ولا يمكن الدخول إلى المسجد الحرام من دون وجود تصاريح فعالة، مشيرة إلى أن التصاريح المتاحة عبر التطبيقات المذكورة هي للعمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط.

وحددت "الحج والعمرة" الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر بـ15 يوما، إذ يمكن الحجز مجددا لأداء العمرة بعد انتهاء الفترة المحددة، فيما أفادت بأنه لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في نفس الوقت، ولكن يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت رفع الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما سمحت الوزارة لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بإصدار التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا" وحجز المواعيد لأداء العمرة وذلك بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

المصدر: البيان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كويت2

الكويت.. وفاة شخصين وإنقاذ 7 والبحث جار عن عاشر جراء حادث غرق

616153e84c59b705b46eeec2

إيران.. زلزال يضرب قضاء إنديكا ويدمر مئات البيوت الريفية

616134af4236040aad7b0966

تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: مستقبلنا بيد شعبنا

بايدن

بايدن هنأ موراتوف بجائزة نوبل للسلام

اتحاد

12 دولة أوروبية تطالب ببناء جدران على حدودها لمنع الهجرة غير الشرعية

999

فيسبوك يعلن اصلاح عطل منع مستخدمين من دخول التطبيق

أخبار متعلقة
مكة

السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ تفشي كورونا

حج

السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي إلى 100 ألف معتمر

قطر

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السادس بالدوحة

م

بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار المنطقة

712896

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

w

ولي عهد السعودية يؤكد مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن