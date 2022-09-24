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السبت، 24-09-2022 01:47 م

السعودية توضح حول رسوم إصدار بدل فاقد للمقيم

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الوكيل الإخباري - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجراءات طلب رخصة إقامة «هوية مقيم» بدل فاقد، تضمنت فرض الرسم المقرر لمدة سنة (500 ريال) في حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، ويتم سدادها عبر نظام «سداد».


وكشفت «الجوازات» أن إجراءات طلب رخصة إقامة «بدل فاقد» تشترط إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة، مع إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحا فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.

كما تؤكد الإجراءات ضرورة إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة «ساري المفعول» مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت، ومن ثم تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.

كما يجب تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة، ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل، وفي حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، فيتم تسديد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال) عبر نظام سداد.

وتضيف الإجراءات أنه يجب إحضار صورتين ملونتين حديثتين مقاس 4×6، وتسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة (1000 ريال)، مع اشتراط تسجيل البصمة.

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عكاظ


 




 

 


 

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