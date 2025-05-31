رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردنيين قد يختلفون في آرائهم، لكنهم لا يختلفون على حب الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية، وجيشه، وأجهزته الأمنية، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

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