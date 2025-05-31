رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال

وقال الصفدي، خلال رعايته، اليوم السبت، احتفال جمعية المنارة في إربد بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة، إن الاستقلال يشكل عهدا متجددا بالولاء والانتماء والمسؤولية، وهو دعوة دائمة لمواصلة البناء بسواعد أبناء وبنات الوطن، متمسكين بالثوابت الوطنية ومؤمنين برسالة الدولة الأردنية، مشيرا إلى أن كل حجر في أرض الوطن يشهد على مسيرة العزم والتضحية والهوية الراسخة.
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