السبت 2025-05-31 06:25 م
 

رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
 
السبت، 31-05-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردنيين قد يختلفون في آرائهم، لكنهم لا يختلفون على حب الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية، وجيشه، وأجهزته الأمنية، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

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وقال الصفدي، خلال رعايته، اليوم السبت، احتفال جمعية المنارة في إربد بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة، إن الاستقلال يشكل عهدا متجددا بالولاء والانتماء والمسؤولية، وهو دعوة دائمة لمواصلة البناء بسواعد أبناء وبنات الوطن، متمسكين بالثوابت الوطنية ومؤمنين برسالة الدولة الأردنية، مشيرا إلى أن كل حجر في أرض الوطن يشهد على مسيرة العزم والتضحية والهوية الراسخة.

 
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