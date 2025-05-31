الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الأممي الليلة الماضية، لفت فيه إلى استمرار "الحرب والكارثة الإنسانية في غزة"، قائلا "زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن الكارثة في غزة في أسوأ حالاتها منذ بدء الحرب".
وتطرق إلى إخلاء إسرائيل لمستشفى العودة شمال غزة، واستمرار عمليات التهجير القسري من القطاع، حيث بلغ عدد المهجرين نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في غزة، على الرغم من القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال المساعدات.
وأضاف أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية بلغت مستويات غير مسبوقة، مع استمرار حظر إدخالها منذ 80 يومًا.
وأشار إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل للقطاع لا تكفي لدعم 2.1 مليون شخص بحاجة ماسة إليها.
-
أخبار متعلقة
-
العالم يترقب رد حماس على مقترح الهدنة اليوم
-
الأونروا :مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية
-
شهيدان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس
-
آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجا في جنين بشكل متعمد
-
ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً
-
"أوتشا": غزة تتغذى بالتنقيط والجوع يقترب من مستويات كارثية
-
72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى