الأربعاء 03-08-2022
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الأربعاء، 03-08-2022 11:38 ص

السعودية توضح طريقة اصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر " اعتمرنا "

الحج-والعمرة


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن اجراءات اصدار تصاريح العمرة للقادمين من دول العالم كافة عبر تطبيق " اعتمرنا " .

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وأوضحت الوزارة بمنشور أرفقته عبر صفحتها الخاصة في " تويتر " الاجراءات عبر 4 خطوات كما هو موضح بالتالي :


 

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الثلاثاء عن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة وأكدت أن هذا الإجراء جاء تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة .

 

 




 

 


 

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