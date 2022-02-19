السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 11:27 ص

السعودية.. ثلوج كثيفة تغطي جبال تبوك -فيديو

ثلوج-قمة-جبال-اللوز


الوكيل الإخباري-شهدت مرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك السعودية صباح اليوم السبت تساقطا لزخات من الثلوج كانت كثيفة ومتراكمة بشكل لافت، وهي المرة الثالثة لهذا العام، وفق ما أفاد "طقس العرب-السعودية".

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وانخفضت درجات الحرارة في مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك قرب الحدود الأردنية إلى ما دون الصفر.


وقال حساب "طقس العرب-السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات:" تتأثر معظم مناطق المملكة العربية السعودية يوم السبت بهبوب لرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية".



روسيا اليوم

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