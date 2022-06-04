السعودية : سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

الوكيل الاخباري- توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.



كما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.



في حين لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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