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الخميس، 19-05-2022 07:37 ص

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمراجعة الشراكة وبحث التعاون العسكري بين البلدين، بتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان.

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وقال خالد بن سلمان في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة تجمعه بأوستن على هامش اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين السعودية والولايات المتحدة: "التقيت لويد أوستن بتوجيهات من سمو ولي العهد (محمد بن سلمان" لمراجعة الشراكة السعودية الأمريكية والتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر بين البلدين الصديقين".


وأشار إلى أنه التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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