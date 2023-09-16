السعودية..ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الوكيل الاخباري- تمكنت الحملات الميدانية المشتركة في السعودية من ضبط 15812 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من الموافق 7 سبتمبر 2023 حتى 13سبتمبر 2023، أسفرت عن النتائج التالية:



- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15812) مخالفًا، منهم 9801 مخالف لنظام الإقامة، و3804 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2207 مخالفين لنظام العمل.



- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 827 شخصا، 61% منهم يمنيو الجنسية، و18% إثيوبيو الجنسية، و21% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 45 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



- ثالثا: تم ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



- رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 44016 وافدا مخالفا، منهم 36701 رجل، و7315 امرأة.



- خامسا: تمت إحالة 37221 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2017 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9576 مخالفا.