الأحد 20-08-2023
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الأحد، 20-08-2023 02:05 م

قرار هام من السلطات السعودية لجميع المقيمين والمواطنين

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الوكيل الإخباري - قالت المديرية العامة للجوازات السعودية إن على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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ودعت المديرية وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية، للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.


وبينت أنها أصدرت من خلال لجانها 16.574 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل. ( عكاظ )


 




 

 


 

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