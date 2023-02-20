الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

وفاة سيدة واصابة شخصين بحادث تصادم ودهس في عمّان

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية

الاحتلال يعتقل فتى من القدس

الخيار يواصل انخفاضه اليوم في السوق المركزي

بحسب الحسابات الفلكية ..الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2023

السعودية : فلكياً غرة شعبان غداً

وظائف شاغرة ومدعوون إلى المقابلات الشخصية والتعيين - تفاصيل

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في البرازيل

الإثنين، 20-02-2023 07:19 ص

السعودية : فلكياً غرة شعبان غداً

غ


الوكيل الإخباري - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الحسابات الفلكية تشير بأن القمر سيصل منزلة الاقتران اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 (يوم التحري) عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

اضافة اعلان


وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساءً؛ وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساءً بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس؛ وبذلك تكون شروط بداية الشهر "فلكياً" متحققة، مشيراً إلى أن رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب غير ممكنة؛ بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق.


وبين أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة في اليوم التالي.


وأضاف: "ففي يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:22 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (18) درجة وإضاءته (2.5 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة، وسيغرب القمر عند الساعة 07:43 مساءً بعد (ساعة و 21 دقيقة) من غروب الشمس.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-02-20T084739.252

الناتو يرسل حاويات لإقامة مساكن مؤقتة في تركيا

كككك

بحسب الحسابات الفلكية ..الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2023

ت

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

ا

19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في البرازيل

63f209cd4c59b7076721f072

أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات

470199

كوريا الجنوبية تجري مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
204355

السعودية.. قرار حول السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافرين

63edcad54c59b741ed5cec8d

تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

63ec834242360454662c92fa

وصول طائرات مساعدات سعودية وإماراتية وليبية وصينية إلى سوريا

63e9d60b4c59b711587b1b86

السعودية تعين الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة

6123ecba4c59b7095b7cf515

روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني

11

لأول مرة انتشار "الجراد النطاط" في السعودية والسلطات توضح