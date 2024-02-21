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الأربعاء، 21-02-2024 12:26 م

السعودية.. فيديو شجار جماعي وإشهار سلاح أبيض يثير تفاعلا والداخلية ترد

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الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو  في السعودية من شجار جماعي بين مقيم وسعوديين اثنين تخلله إشهار سلاح أبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول معلنة إلقاء القبض على المتورطين وناشرة صورا لهم بعد ضبطهم.

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وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية باستخدام سلاح ابيض في مكان عام.."


وتابعت الداخلية السعودية: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

 

 

 


 




 

 


 

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